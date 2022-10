Înainte de intrarea în Schengen, prescripția retroactivă dă drumul la robinetul cu infractori Sunt mari șanse ca Romania sa intre in spațiul Schengen, iar inainte ca acest lucru sa se intample ICCJ da drumul unui val de infractori format, de-a valma, din nume celebre de mari corupți și din cei de speța joasa: pungași, hoți de lemne, traficanți de droguri, etc. Toți vor beneficia de prevederile prescripției retroactive care nu este altceva decat visul guvernarii Ponta și Dragnea. Insa, poate tocmai acesta va fi motivul invocat de UE pentru ca Romania sa mai aștepte o tura pana la urmatorul val de aderare: pe langa faptul ca avem probleme cu securizarea granițelor, nu am respectat nici prevederile… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

