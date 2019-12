Stiri pe aceeasi tema

- Romania mai are de asteptat pentru a afla daca va ajunge sau la nu la Euro 2020, insa, indiferent de ce se va intampla in barajele Ligii Natiunilor, tricolorii vor avea un meci senzational in luna iunie.

- FRF a anuntat, marti, ca la 7 iunie 2020, nationala Romaniei va disputa un meci amical in fata Angliei. Detaliile privind locatia si ora de start vor fi comunicate ulterior, potrivit news.ro.In iunie 2020 se vor implini doua decenii de la ultima intalnire in fata Angliei, victoria cu 3-2 care…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat azi oficial ca naționala va disputa un meci amical contra Angliei, chiar inainte de startul EURO 2020. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca ambele meciuri in…

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a dezvaluit ca Romania va avea un meci amical cu Anglia, inainte de Campionatul European, pe 6 sau 7 iunie 2020. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom…

- Romsilva Hunedoara a finalizat un nou traseu educativ. Toți cei care vor sa descopere o planta – monument al naturii in arealul ei natural sunt invitați la Magura Zamului. “Aici veti intalni ghimpele (Ruscus aculeatus) – o specie europeana rara, un arbust vesnic verde cu ramurile transformate…

- Manchester City s-a interesat in mai multe randuri de Florinel Coman (21 de ani), informeaza presa britanica. Forma excelenta pe care o traverseaza Florinel Coman l-a adus in atenția granzilor europeni. Scouterii campioanei Angliei l-au remarcat pe internaționalul roman in timpul Campionatului European…

- Cupa Mondiala de Rugby din Japonia a ajuns la ora semifinalelor. Cele doua meciuri sunt și o batalie intre Emisfera Nordica și Emisfera Sudica, anunța MEDIAFAX.Sambata, de la ora 11:00, se joaca Anglia – Noua Zeelanda, iar duminica, o zi mai tarziu, de la aceeași ora in Romania, se va disputa…

- Astazi se implinesc 53 de ani! Așa cum s-au implinit 1, 10, 20, 30, 40, 50… De atunci, din 12 octombrie 1966, nimeni din Romania nu a reușit sa mai invinga Liverpool! Ei, Liverpool, au caștigat Champions League, anul acesta vor lua și Premier League probabil, au reprezentat un ”stalp” al istoriei fotbalului!…