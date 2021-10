Ultima sa afacere dinaintea divorțului, Anamaria Prodan a facut o investiție uriașa, un milion de euro in criptomonede. ”Am decis sa investesc pentru ca eu am facut afaceri toata viața mea și, cum traiesc in America de o viața, știu exact ce e bine și ce nu e bine. Toata lumea știe ca fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby. Dar eu nu stau in banii din fotbal. Am imobiliare, am cryptomonede”, a spus Anamaria, fiica marii soliste de muzica populara Ionela Prodan, care s-a consultat in investiție cu organizatorul de evenimente Eduard Irimia. Topul celor mai vizionate filme din…