- Matei, 9 ani, Klima, 5 ani și Margarita, mama lor, au fost impușcați de soldații ruși la Bucha, orașul de langa Kiev, deși pe mașina cu care incercau sa plece din oraș scria „Copii” cu litere mari. Cu lacrimi in ochi, Aleksandr Cikmarev, aflat și el pe un pat de spital cu rani grave la picioare, a vorbit,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, califica drept „genocid" actiunile armatei ruse in Ucraina. Duda a spus ca e greu sa negi ca actiunile Rusiei in orasul Bucha constituie genocid. Dupa retragerea trupelor ruse din orasul aflat in apropiere de Kiev au inceput sa apara tot mai multe marturii despre…

- Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha" sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina".

- Fetita de 5 ani jumatate si bunica ei au fost descoperite de diplomatii ucraineni in Belarus, unde soldatii rusi le dusesera, dupa ce le-au atacat in masina familiei. Pe 28 februarie, la Kiev, armata rusa ataca masina in care era fetita impreuna cu parintii si fratele ei. Ceilalti membri ai familiei…

- Copiii refugiaților din Ucraina vor putea beneficia de studii. Potrivit YEP, acestea ar urma sa se desfașoare in regim online, in continuare dupa metodologia din Ucraina. Formularul de AICI este destinat pentru parinții care doresc sa-și inregistreze copilul la cursuri gratuite online și offline pentru…

- O tanara de 26 de ani din Ucraina a fost impuscata mortal duminica, potrivit mai multor surse media, in timp ce ducea hrana la un adapost de animale. Anastsiia Yalanskaya a fost unul dintre cele trei persoane ucise in Bucha, la aproape 30 de kilometri de Kiev.Masina ei a fost vizata de fortele ruse…

- Copiii bolnavi de cancer din Ucraina nu mai pot beneficia de tratament in tara lor. Un zbor special a fost organizat pentru ei. Micutii vor fi preluati din Iasi si vor fi dusi sambata dupa-amiaza la Torino in Italia. Micii pacienti vor ajunge la spitalul Regina Margherita. Ei au varste cuprinse intre…