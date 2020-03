Inainte de a deveni prefectul judetului Constanta, George Niculescu a administrat o afacere cu actionariat romano-bulgar

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu a purtat o discutie cu prim ministrul Ludovic Orban despre malul surpat al Canalului Dunare Marea Neagra.Ieri, la Palatul Victoria, am avut o intalnire cu dl. prim ministru Ludovic Orban, cu care am purtat o discutie de maxima importanta pentru judetul…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis marti situatia actualizata a persoanelor in carantina si a celor izolate la domiciliu pentru judetul Constanta, in contextul virusului COVID 19.Astfel, potrivit informatiilor, cinci persoane se afla in carantina si 190 sunt izolate la domiciliu…

- Deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie, a publicat pe contul sau de Facebook imagini din Centrul de Permanenta pentru Triaj Epidemiologic de la punctul de frontiera Vama Veche, unde se triaza eventualii suspecti de coronavirus. In fotografii se observa starea deplorabila…

- Prefectul județului Constanța, George Niculescu, avandu-i alaturi pe arheologii de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din oras, a organizat recent o conferinta de presa privind imobilul P+4 din...

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a cerut o comisie de expertiza de la Ministerul Culturii pentru a face o evaluare a modului cum au fost respectati pasii urmati de autoritatile locale pentru a se asigura ca este eliminat orice risc de distrugere a unor obiecte de patrimoniu, in cazul…

- Asociatii societatii Euro Vial Consumer SRL au luat hotararea cu nr. 3 din data de 5 decembrie 2019, cu privire la conducerea societatii.Astfel, Dan Florin, Lixandru Ion Virgil si Radu Ion, asociatii societatii, s au intrunit in sedinta pentru a decide ca primul amintit sa cesioneze 40 de parti sociale…

- Asociatii societatii Cymbiot Solutions SRL au adoptat la sfarsitul anului trecut o decizie importanta, publicata in Monitorul Oficial. Mihaela Cosmi, detinatoare a 114 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare totala de 1.140 lei, cu o participare de 95 la beneficii si pierderi,…

- Potrivit Monitorului Oficial al Romaniei, asociatii societatii Unicom Tranzit SA s au intrunit in Adunare Generala Extraordinara, in data de 29 noiembrie 2019, la sediul societatii. Este vorba despre Larisa Iavorski, actionar care detine 68 de actiuni, reprezentand 22,0065 din capitalul social al societatii,…