A fost o zi speciala pentru șase dintre cadrele militare ale colegiului. In cadrul unei ceremonii la care a participat personalul militar și civil al colegiului, s-a dat citire ordinelor de inaintare in gradul urmator, la termen pentru șase ofițeri și subofițeri, dar și a ordinului de numire in funcție a doi subofițeri, absolvenți ai Promoției 2022. Au fost inaintați in gradul de locotenent, sublocotenenții Gabriel Acatinca și Ștefan Chicuș. In gradul de plutonier adjutant a fost inaintat plutonierul major Gheorghe Stan, iar sergenții Onedin Berindiu, Mircea Sarb și Bogdan Lațea au fost inaintați…