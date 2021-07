Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de afgani care au asistat armata SUA, in special ca translatori, au solicitat in aceasta etapa sa fie evacuati de Statele Unite, a declarat joi Casa Alba, precizand ca acest numar nu include familiile, relateaza AFP. Acesti afgani si familiile lor, in functie de starea controalelor…

- Fostul președinte George W. Bush spune ca retragerea trupelor NATO din Afganistan este „o greșeala”, din cauza careia vor suferi „femeile si fetele afgane”, scrie AFP, citand interviul acordat de Bush postului Deutsche Welle .„Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu de nedescris. Este o greseala”,…

- Retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia "la sfarsitul lunii august", a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. "Ne asteptam ca retragerea sa fie finalizata pana la sfarsitul lunii august", a spus ea, dupa ce toate trupele americane si ale NATO…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un moment in care Statele…

- Armata americana a anuntat marti ca a realizat pana acum intre 6 si 12% din procesul retragerii sale din Afganistan, ce urmeaza sa se incheie pana la 11 septembrie, transmite AFP. La data de 10 mai, orele 14.00 GMT, Statele Unite evacuasera din Afganistan echivalentul a 104 incarcaturi de avioane de…

- Casa Alba a anuntat vineri ca Statele Unite se vor alatura unei miscari internationale impotriva extremismului online, la mai bine de doi ani dupa ce fostul presedinte Donald Trump a refuzat sa aderare, informeaza AFP. Washingtonul "se va alatura Apelului de la Christchurch de a actiona impotriva terorismului…

- Statele Unite vor distribui altor tari ale lumii aproximativ 60 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca, imediat ce acestea vor fi disponibile, a anunțat pe Twitter consilierul de la Casa Alba pe probleme de pandemie de COVID-19, Andy Slavitt. Reuters transmite ca secretarul de presa al Casei Albe,…