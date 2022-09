Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la gazelor naturale livrate de Gazprom in Republica Moldova ar putea fi mai mic din luna octombrie. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a modificat Metodologia de calculare, aprobare si aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.

- Directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a facut o vizita de lucru la Chișinau, unde a fost primit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis Președinția moldoveana intr-un comunicat, miercuri, 17 august. Discuțiile au vizat „opțiunile de reforma a sectorului național…

- Astazi, 15 august, intra in vigoare noul embargo impus de Rusia la importul fructelor și legumelor din Republica Moldova. Excepție fac doar produsele cultivate in raioanele din stinga Nistrului. O notificare in acest sens a ajuns, saptamina trecuta, la Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor.…

- Astazi, 4 august, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat noul tarif la gazele naturale. Astfel, prețul la gaze naturale pentru consumatorii casnici a crescut la 22,99 de lei cu TVA inclus. Astfel de hotarare a fost luata dupa ce Moldovagaz a emis o noua solicitare de majorare…

- Federatia Rusa nu are planuri militare care sa vizeze teritoriul Republicii Moldova, lucru comunicat pe canale oficiale din mai multe surse, a declarat miercuri ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, in cadrul unui interviu acordat portalului Agora.md, citat de Agerpres . „In prezent, cetatenii…

- Transformarea Republicii Moldova intr-o a doua Ucraina prin concursul „patronilor” ei occidentali se va solda cu o catastrofa pentru ea, iar incercarile Chisinaului de a impune schimbarea formatului operatiunii de mentinere a pacii in Transnistria nu pot sa conduca decat la destabilizare, a declarat…

- In urmatoarele trei zile, un litru de benzina va costa 30,63 lei, cu 32 de bani mai putin decat astazi. Si motorina se va ieftini cu 13 bani, un litru costand 28,80 lei. Preturile maximale au fost afisate de catre Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica, transmite IPN.

- Dupa ce acum o luna, tariful la gazul natural, pentru consumatorii finali, a crescut de la 14,06 la 18 lei și 62 de bani pentru un metru cub, cu tot cu TVA, Moldovagaz a emis o noua solicitare catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) de a majora tariful la gaz cu 45%. Astfel,…