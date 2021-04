Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne intervine in scandalul demiterii ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Ceea ce s-a intamplat la Spitalul Foișor, spune el, este inadmisibil. Lucian Bode spune ca pacienții nu ar fi trebuit scoși noaptea din spital și ca ar trebui lu

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat, luni, situația dramatica petrecuta la Spitalul Foișor, spunand ca nu a fost in regula ceea ce s-a intamplat. „Așa ceva este inadmisibil sa se mai intample”, a spus Lucian Bode. Intrebat daca Vlad Voiculescu ar trebui sa-și dea demisia, Bode a spus ca nu…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat, luni dimineața, ca ce s-a intamplat la Spitalul Foișor este inadmisibil și nu trebuie sa se mai intample. El a facut referire la situația unui pacient care a fost luat de aparținatori, in portbagajul mașinii, caz pe care l-a descris ca fiind șocant.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus dupa scandalul de la Spitalul Foișor ca „nimeni nu este de neinlocuit”, facand trimitere la secretarul de stat in MAI Raed Arafat. „Nimeni nu este de neinlocuit, inclusiv ministrul Bode, inclusiv Raed Arafat. Ma refer la toata lumea. (...) Secretarul…

- Ministrul de interne Lucian Bode a declarat astazi, 12 aprilie, ca este de acord cu Rareș Bogdan, cel care a spus ca „nimeni nu este de neinlocuit”, cu referire directa la șeful DSU, Raed Arafat . Intrebat de jurnaliști, in fața sediului Ministerului de Interne, ce parere are despre afirmațiile prim…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan i-a atras atenția șefului DSU Raed Arafat ca acesta „este la putere pentru ca niște lideri politici s-au batut” și ca nimeni nu este de neinlocuit, in contextul in care Arafat a semnat ordinul prin care pacienții Spitalului Foișor au fost evacuați cu scandal vineri…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se arata indignat de situația de la Spitalul Foișor. „Știu ca sunt 1000 de apeluri la salvare in București. Dar nu ințeleg de ce nu erau in curtea spitalului la Foișor și de ce au fost scoși oameni in brațe... Eu am vazut multe la…

