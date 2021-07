INADMISIBIL! Drumurile secrete de la Primăria Iaşi Primaria Iasi tine la secret deplasarile pe care le efectueaza angajatii institutiei pe bani publici. In continuarea articolelor legate de nivelul scazut de transparenta al municipalitatii, „Ziarul de Iasi" va prezinta astazi un nou caz in care Primaria nu ia nici pe departe nota de trecere. Inca de la mijlocul lunii mai, am solicitat de la municipalitate, in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, o situatie a cheltuielil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de Guvern de astazi, 30 iunie a.c., s a aprobat Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare. In prezent, structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne se confrunta…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din Craiova a fost prins in București la Piața Romana, avand asupra lui o sacoșa de rafie in care transporta suma enorma de 320.000 de euro. Acesta a atras atenția oamenilor legii in urma unui incident suspect, acela ca a aruncat un plic alb intr-o alta mașina paralela,…

- In seara zilei de 27 iunie, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti au actionat pe raza de competenta pentru verificarea respectarii prevederilor legale specifice masurilor de prevenire a raspandirii și limitare a infectarii cu coronavirus. In urma activitații, polițiștii au depistat doua societați…

- Intr-o tacere totala, Guvernul Cițu a alocat peste 20 de milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Decizia Guvernului vine in contextul in care tocmai a fost sistata creșterea alocațiilor, iar la PNDL, principalul program de investiții in plan local, s-a comunicat faptul ca nu mai sunt…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect initiat de parlamentari UDMR, ce vizeaza amenajarea de drumuri destinate circulatiei biciclistilor, urmand traseul drumurilor publice deja existente sau complet separate, pe rute proprii intre localitati, informeaza AGERPRES . Propunerea legislativa completeaza…

- La data de 20 mai 2021, in intervalele orare 06.00 – 09.00 și 15.30 – 17.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov au organizat și desfașurat o acțiune ce a avut ca scop verificarea respectarii normelor legale in domeniul transportului rutier public de persoane și marfa. Pentru abaterile constatate…