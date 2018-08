INACO: Romanul munceste pentru stat mai mult de jumatate din an

Peste jumatate din an, romanul munceste pentru stat, iar ultima "revolutie fiscala" a adaugat inca cinci zile pe an la acest proces, afirma Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate.



"Investitiile publice sunt la minime istorice, veniturile fiscale incasate tot la minime istorice raportate la PIB, iar ponderea facturii sociale in totalul cheltuielilor bugetare este la maxime istorice.



Cheltuielile salariale bugetare sunt in anul 2018 la nivelul celor din anul 2009 raportate la PIB, contrar tendintelor europene si mondiale de reducere a aparatului…