- Romania has managed, in a single year, the most brutal international demotion, from the 102th place in the world, to the 175th place for women's representation in Government, said on Thursday, INACO (Initiative for Competitiveness) in a press release sent to AGERPRES. "In the year 2020, female…

- Romania a reusit, intr-un singur an, cea mai brutala retrogradare internationala, de pe locul 102 in lume, pe locul 175 in prezent la reprezentarea femeilor in Guvern, potrivit unui comunicat al INACO remis joi AGERPRES. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Norvegia cu scorul de 28-20 (13-13), luni seara, la Kolding, in ultimul lor meci din Grupa D a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020, care are loc in Danemarca. Timp de 45 de minute, Romania a pus mari probleme multiplei campioane europene, mondiale…

- Ana Oniga, o femeie din localitatea Sancel, județul Alba, a implinit marți, 1 decembrie 2020, 101 de ani de viața. Ana Oniga este cel mai in varsta locuitor al comunei Sancel și in ultimii ani fost sarbatorita și felicitata cu acest prilej nu doar de rude, ci si de autoritatile locale si de preotul…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, spulbera, pur și simplu, utimul scenariu alarmant aruncat in spațiul public de publicațiile din Romania.„Sunt doar zvonuri, nu confirm o asemenea varianta”, a declarat, pentru Bugetul.ro, Traian Berbeceanu, cu privire la... Citește AICI ce SCENARIU ALARMANT desființeaza…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat miercuri, 4 noiembrie, alte 8.651 de infecții cu coronavirus și 146 de decese din cauza COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 36.558 de teste. Ultimul record de cazuri, 7.733, a fost atins marți, potrivit informațiilor transmise de autoritați. Numarul…

- Acestia s-au adunat in Piata Victoriei in semn de protest fata de decizia de marti a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, privind inchiderea restaurantelor, barurilor, cinematografelor si teatrelor. Citeste si: Noi RESTRICTII in Bucuresti. Se inchid barurile, cluburile si discotecile.…