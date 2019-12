Stiri pe aceeasi tema

- 24% dintre elevii sectorului 3 ar opta pentru invațamantul profesional dual – este concluzia studiului efectuat de INACO (Inițiativa pentru Competitivitate), in urma proiectului „Consiliere Vocaționala cu privire la Meseriile viitorului, la invațamantul profesional și dual, pentru elevii claselor a…

- Capitala Romaniei a retrogradat 14 pozitii in clasamentul global al Inovatiei Oraselor, ajungand pe locul 171, in timp ce Timisoara urca 36 de pozitii pana pe locul 394, mentioneaza Andreea Paul, presedintele organizatiei neguvernamentale INACO - Initiativa pentru Competitivitate, intr-un comunicat…

- Marti, 12 noiembrie 2019, ora 10.00, la Palatul Parlamentului Eenimentul de lansare a Coalitiei pentru Libertatea Comertului si a Comunicarii (CLCC),va avea loc marti, 12 noiembrie 2019, ora 10.00, la Palatul Parlamentului, sala Nicolae Balcescu, in parteneriat cu Comisia pentru buget, finante si banci.…

- Este clar ca lumea se schimba și odata cu ea industria, agricultura, economia in general se schimba și de aici modul in care traim. Iar numitorul comun al acestei schimbari este tehnologia. In definitiv, cum ne schimba tehnologia viața in mod concret? Dar, mai ales, cum va arata agricultura viitorului,…

- Romania ocupa, in acest an, locul 46 in lume in Raportul global al Competitivitatii Digitale, in crestere cu o pozitie fata de anul 2018, respectiv cu opt locuri in comparatie cu anul 2017, sustine Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate, intr-un comunicat de presa transmis,…

- Romania, cu 328 de jucatori profesionisti inregistrati, este pe locul 31 in lume la competitiile de eSport, cu castiguri care depasesc 3,3 milioane de dolari, in timp ce Bulgaria, cu un numar ceva mai mic de jucatori, este pe locul 20 in lume si a inregistrat castiguri de peste doua ori mai mari…

- ARAD. Transpunerea serviciilor publice in sfera digitala este in continuare o problema naționala. Deputatul Glad Varga susține ca deși in programul guvernare al PSD sunt incluse la fiecare capitol masuri de digitalizare, precum e-educatie, e-cultura, e-comert, e-sanatate, e-asistenta sociala,…