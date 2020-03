Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Clujean lanseaza un proiect national care implica artistii romani in lupta cu pandemia de COVID-19. Platforma Artisti Impreuna raspunde initiativei Observatorului Roman de Sanatate de a transmite teme si subiecte importante ale zilei catre un public cat mai mare. Initiativa mizeaza…

- Virusul și carantina ne-a izolat ! A ridicat ziduri intre noi, chiar și in familii, lipsindu-ne de confortul cu care eram obșnuiți, de placerea de a comunica si de a ne ajuta! Acest virus a dat peste cap realitatea, seamana frica și neincredere in suflete, ajunge chiar sa ne dezbine.

- Oportunitatile aduse de criza COVID-19 sunt fantastice in conditiile in care igiena redevine o prioritate, oamenii se disciplineaza, cunoasterea se democratizeaza si ne alfabetizam digital si tehnologic, considera Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate.

- Fundația9 și BRD Groupe Societe Generale lanseaza un fond de finanțare pentru producția și creația artistica dedicat artiștilor independenți, in condițiile izolarii acasa. Concret, Fundația9 va oferi micro-granturi pentru proiecte ce vor

- Impactul foametei s-a redus in ultimii 20 de ani, de la 8,3%, la sub 5% din populatia tarii, dar ar mai fi nevoie de inca trei decenii pentru eradicarea fenomenului in Romania, daca se mentine viteza actuala de reducere a foametei, potrivit unei analize realizata de organizatia neguvernamentala INACO…

- Doar 1% dintre intreprinderile active in Romania in industria agro-alimentara folosesc roboti industriali - fata de media europeana de 7%, cu performerii sai Suedia 31%, Olanda 22%, Danemarca 16% si Slovenia 10%, conform unei analize a INACO - Initiativa pentru Competitivitate, dedicate principalelor…

