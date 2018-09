Stiri pe aceeasi tema

- De aceea, asa cum reiese din cele mai recente sondaje ale Eurostat, populatia Poloniei din 1989 in principiu a ramas cam la acelasi nivel: 38 milioane. Alta este situatia cu alte cateva tari ale Europei Centrale. Asa cum au comunicat statisticienii luxemburghezi, Lituania este in continuare tara Uniunii…

- In Romania, in trimestrul I 2018, comparativ cu acelasi trimestru al anului precedent, locuintele s-au scumpit cu 6,6%, putin peste media Uniunii Europene care a fost de 4,7%, arata un raport publicat marti de Bi...

- In cursul anului 2017, in Uniunea Europeana au fost inregistrate mai multe decese decat nasterile (5,3 milioane de decese si 5,1 milioane de nasteri), ceea ce inseamna ca schimbarea naturala a populatiei UE a fost negativa, a informat marti Eurostat.

- Numarul de gospodarii formate dintr-un singur adult, cu sau fara copii, a crescut cu 37% in ultimii zece ani, de la circa 1,65 milioane de gopodarii in 2008, la 2,26 milioane de gospodarii in 2017, potrivit datelor Eurostat, biroul de statistica al Comisiei Europene. Romania avea la sfarsitul…

- In Romania 76% din populatie nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma…

- In Romania, 76% din populatie nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare.