INACO: Doar 1% dintre întreprinderile agro-alimentare folosesc roboţi, România fiind pe ultimul loc în UE Doar 1% dintre intreprinderile active in Romania in industria agro-alimentara folosesc roboti industriali - fata de media europeana de 7%, cu performerii sai Suedia 31%, Olanda 22%, Danemarca 16% si Slovenia 10%, conform unei analize a INACO - Initiativa pentru Competitivitate, dedicate principalelor provocari ale agriculturii 4.0. Romania este pe ultimul loc in UE din acest punct de vedere, precizeaza analiza. Pe de alta parte, depasim media europeana a intreprinderilor din industria serviciilor de cazare, alimentatie si bauturi care folosesc imprimarea 3D (2% in Romania, la fel ca in Germania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

