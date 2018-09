Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in arest din aprilie, a renuntat marti la candidatura pentru un nou mandat de sef al statului, informeaza Reuters. In locul sau va candida Fernando Haddad, care anterior urmarea functia de vicepresedinte, in cadrul unui tandem electoral in vederea alegerilor din 7 octombrie. Foto: (c) Hedeson Alves / EPA Anuntul a fost facut de senatoarea Gleisi Hoffmann din Partidul Muncitorilor, in fata sustinatorilor lui Lula da Silva adunati in fata comandamentului politiei din Curitiba, unde fostul presedinte este detinut in urma unei condamnari…