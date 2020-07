Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a vorbit la Jocuri de Putere de la Realitatea PLUS despre viteza cu care Guvernul pe care il conduce a reusit sa ia masurile pentru a aloca bani pentru reparatiile stricaciunilor produse de viituri."Cantitati foarte mari de apa care au cazut. Sunt foarte greu de prevazut lucrurile astea.…

- ■ “nu putem sta nepasatori in fata acestor necazuri”, a declarat deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt Deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost recent in zonele afectate de inundatii in Neamt. “Din pacate, in ultimele zile judetul Neamt a fost lovit de inundatii si in…

- UPDATE: O noua avertizare Cod rosu de inundatii pentru raul Prut a fost emisa de hidrologi, pentru sectorul din aval de Oroftiana - amonte de Stanca Costesti, aceasta fiind valabila pana duminica la pranz.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, s-a deplasat vineri dupa-amiaza in zonele afectate de inundatii din Valea Jiului si le-a solicitat autoritatilor locale ca in urmatoarele doua zile sa transmita Prefecturii Hunedoara o prima evaluare a pagubelor, pentru ca Guvernul sa poata aproba, in regim…

- Peste 22.000 de pompieri, politisti, jandarmi si angajati ai IGAv au intervenit zilnic in zonele afectate de inundatii, cu peste 9.000 de mijloace tehnice de interventie, au anuntat, sambata, reprezentantii MAI.Potrivit unui comunicat al MAI, in ultimele trei zile acestia au actionat in 155 localitati…

- Ploile torențiale care au cazut in ultimele ore au facut ravagii in mai multe județe din țara, iar aproape 30 de oameni au fost evacuați din calea puhoaielor. Iar hidrologii nu au vești bune, intrucat unele județe se afla in continuare sub avertizare de tip cod roșu de inundații.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologica de tip cod roșu de inundații, valabila pana vineri dimineața pe rauri din patru județe. The post Județul Timiș, cod roșu de inundații. Harta cu zonele care risca sa fie afectate de viituri appeared first…

- O avertizare de Cod portocaliu de inundații, pe rauri din 21 de judete, este valabila pana marti dupa-amiaza, a anunțat, luni, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).