În zona noastră se va simți o ușoară încălzire Duminica, temperaturile vor fi in creștere fața de ziua precedenta, dar se mențin reci pentru perioada din calendar. Soarele rasare la ora 06:44. In general dimineața și noaptea vor fi valori termice sub pragul de ingheț. Cerul va fi variabil spre senin, iar vantul va sufla slab și moderat, doar la munte se vor inregistra unele intensificari temporare. Soarele va apune la ora 18:31. Minimele vor fi cuprinse in jurul valorii de -7 grade, iar maximele vor urca in jurul valorii de 7 grade. Luni, temperaturile de peste zi vor continua sa creasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

