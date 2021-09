În zona noastră, cerul va fi variabil Marți, cerul se va innoura treptat. Soarele rasare la ora 07:03. Vremea se va menține calda, vantul va sufla slab spre moderat, iar norii incep sa se adune treptat. Pe timpul nopții și dimineții se va instala ceața, in deosebi in zonele joase. Soarele va apune la ora 19:44. Valorile minime se vor situa intre 12 și 15 grade, iar maximele in jurul valorii de 27 de grade. Miercuri, o noua zi cu temperaturi de vara. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

