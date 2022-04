Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de marți, 22.02.2022, in care primarul orașului Intorsura Buzaului, Raul Urda, impreuna cu viceprimarul Silviu-Ciprian Popica au participat la o intalnire cu ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, ce a avut ca tema „Accesul orașelor mici și mijlocii la fondurile…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a publicat ordinul comun cu Ministerul Energiei privind dezvoltarea retelelor de distributie de gaze finantate din Programul National de Investitii "Anghel Saligny", anunta ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila."Scopul nostru este…

Consiliul Local Turda a aprobat predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației prin Compania Nationala de Investitii (CNI SA) ., pe baza de protocol, a terenului...

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un proiect in valoare de peste 8 milioane de lei, care prevede realizarea unei creșe in municipiul Petroșani. Contractul are ca obiect proiectare – faza adaptare la amplasament, asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției…

- Conform ministerului cladirea in care se va afla bazinul va fi construita pe un regim de inaltime S+P+M (subsol + parter + mezanin) si va avea trei bazine de inot -1 bazin de 50×25 m pentru concursuri internationale, 1 bazin de 25×12.5 m pentru antrenamente, 1 bazin de 25×12.5 m pentru copii – precum…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, astazi, 19 ianuarie 2022, ora 10.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: 1. Proiect de…

