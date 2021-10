Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Mondiala a Educației, pe 5 octombrie, Narada anunta lansarea HartaEdu – un proiect unic pentru educatia din Romania – prin conferința „Responsabilitate reciproca și sustenabilitate in educație“, eveniment online, care debuteaza la ora 11.00 și poate fi urmarit live atat pe Facebook cat și…

- Deputat Remus Mihalcea: PSD a obținut o victorie majora in lupta pentru menținerea școlilor deschise, in condiții de siguranța pentru elevi și profesori. Dupa luni intregi de presiune continua asupra decidenților din Educație și Sanatate, Guvernul a acceptat in sfarșit propunerea PSD de a renunța la…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunțase ca elevii vor fi testați de doua ori pe saptamana cu teste non-invazive, iar testarea se va putea face și fara acordul parinților. De asemenea, și premierul a declarat joi, 30 septembrie, ca una dintre propunerile analizate de specialiști este ca elevii…

- De luna aceasta, locuitorii din Orșova pot opta pentru consultații de specialitate și servicii de ingrijire medicala la domiciliu. Rezervarea acestora se poate realiza atat de catre pacientul care va beneficia de asistența medicala specializata, cat și de un apropiat al acestuia. Astfel, programarile…

- Tudor Chirila a fost invitatul Adrianei Nedelea, luni, in emisiunea Piața Victoriei, alaturi de doua dintre elevele care au protestat in fața Guvernului in prima zi de școala pentru o educație mai buna. Ariana Duduna, președinta Asociației Elevilor din Constanța și Cristina Micolaiciuc, eleva…

- Asigurarea a cel puțin doua teste anti-COVID-19 pe saptamana pentru fiecare elev ar constitui un efort financiar și logistic justificat, in comparație cu pierderile enorme pe care le-ar presupune inchiderea școlilor, transmit social-democrații. PSD solicita Ministerului Educației și Ministerului Sanatații…

- Platforma pentru plata taxelor, Ghișeul.ro, va fi disponibila atat in Google Play, cat și in App Store. Mastercard și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) au demarat, in aceasta saptamana, demersul pentru dezvoltarea aplicației mobile Ghișeul.ro, instrumentul digital de ultima generație și…

- Proiectul național Educație la inalțime, cea mai mare clasa virtuala in direct din Romania, revine din toamna. Noul sezon va avea minimum 10 lecții și se vor desfașura din septembrie pana in decembrie 2021. Echipa de organizare invita profesorii din Romania sa se inscrie in procesul de selecție pentru…