Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs filmat in biroul sau de la Casa Alba, președintele in exercițiu a facut un apel la calm, relateaza CNN. Donald Trump nu s-a referit insa la acuzațiile care i se aduc privind incitarea la insurecție, dar a precizat ca Serviciile Secrete l-au informat despre "potențialele amenințari".…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a lansat miercuri seara un apel la unitate, afirmand ca violenta "nu isi are locul" in America, transmite AFP. Citește și: Premiera ISTORICA pentru SUA: Donald Trump a fost pus sub acuzare, fiind singurul președinte care o pațește de doua ori…

- Donald Trump a facut un apel la calm catre toti americanii, in timp ce Congresul dezbate puterea sa sub acuzare. Președintele in exercițiu al SUA a cerut tuturor aplanarea tensiunilor prin intermediul unui comunicat.

- Un purtator de cuvant al lui Mitch McConnell, liderul Majoritatii din Senatul american, a confirmat o informatie relatata de un jurnalist Washington Post potrivit careia senatorul a spus ca nu va fi de acord ca forul sa se reuneasca pentru procesul de punere sub acuzare a lui Donald Trump inainte…

- Secretarul de stat Mike Pompeo si-a anulat marti ultima deplasare in strainatate in calitate de sef al diplomatiei in administratia Trump, programata saptamana aceasta in Belgia, intrucat presedintele Donald Trump este amenintat de o punere sub acuzare in Congres cu opt zile inainte de sfarsitul…

- Administratia Trump a declarat, luni, Cuba drept stat sponsor al terorismului, aceasta fiind cea mai recenta actiune prin care se urmareste anularea mostenirii epocii Obama privind normalizarea relatiilor dintre cele doua natiuni inainte cu cateva zile ca presedintele ales Joe Biden sa preia mandatul,…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…

- Seful interimar al Pentagonului, Chris Miller, a condamnat joi violentele comise asupra Capitoliului, la mai mult de 24 de ore dupa ce sustinatorii presedintelui republican Donald Trump au asaltat cladirea intr-un atac asupra democratiei americane, informeaza Reuters. "Violenta de ieri de…