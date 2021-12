În ziua de Crăciun: Probleme cu apa într-o comună din Maramureș Probleme cu apa in comuna Farcașa, tocmai in ziua de Craciun, in urma unei avarii produse la uzina de apa. In acest moment se lucreaza la remedierea problemei, astfel incat furnizarea apei sa fie reluata pana cel tarziu duminica dimineața. ”Anunț important! Din cauza unei avarii produse la uzina de apa, se sisteaza furnizarea apei menajere in toata comuna. Este posibil sa existe și unele pierderi/scurgeri de apa in rețea (…). Se lucreaza la remedierea defecțiunii și estimam ca, cel mai tarziu, duminica dimineața sa reluam furnizarea apei. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create”, a transmis,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

