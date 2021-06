În ziua Bac-ului ni se arată ultimul dezastru: proiectul de țară – România ne-educată Citesc in presa: „Circa 56% dintre parinti ne-au spus ca nu isi mai permit sa isi duca copiii la scoala pentru a-si continua studiile. Saracia si problemele financiare ale parintilor au afectat direct participarea la educatie si continuarea educatiei copiilor”. Sunt crescut și educat sa gandesc lucrurile destul de simplu: sa reduc viața la esențe și elemente fundamentale. De mic mi s-a spus ca doar educația ma va scapa de saracie și ma va ajuta sa-mi depașesc condiția sociala. Firește – educația e mai mult de atat -, dar cand vii de foarte jos, cand parinții traiesc doar dintr-un salariu mic,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi de școala dintr-un an ratat de peste un sfert de milion de elevi reprezinta prima zi a unei mobilizari de urgența inițiate de Narada, o campanie ampla in Educație, la nivel național, careia i s-au alaturat Smiley, artiștii de la HaHaHa Prodaction și comunitațile lor virtuale. Printr-o inițiativa…

- Educația este unul dintre subiectele sensibile din Romania, iar in timpul pandemiei, aceasta a facut o trecere de la agonie la extaz și invers. Neajunsurile sistemului și incadrarea in niște linii fixe a unui domeniu care necesita inovație și...

- „Circa 7 milioane de hectare de arabil din Romania ar putea fi deținute de pana in 2030!” Daca se aproba in forma inițiala proiectul legislativ L 107/2021 pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan, riscam sa ajungem…

- In primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat mai ales online, parintii romani au platit sensibil mai mult pentru educatia copiilor lor. Costul mediu alocat serviciilor de tip „Scoala dupa scoala” s-a dublat fata de 2018, iar invatamantul online a presupus achizitia de echipamente IT. Peste toate,…

- Confruntat cu numeroase contestari, Florin Cițu a anunțat, joi, pe Facebook, ca propune CNSU ca in noaptea de Inviere circulația sa fie permisa pana la ora 5.00. Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de…

- Liliana SBIRNEA Senator PSD de Buzau Pentru cei mai mulți dintre romani, suma de 1.500 de lei face o diferența semnificativa. In economia unei familii cu unul sau mai mulți copii, 1.500 de lei reprezinta o adevarata gura de oxigen și un suport mai mult decat necesar și binevenit. Un aspect pe care,…

- Parintii din Romania estimeaza ca au platit, in medie, in primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat preponderent online, mai mult decat in 2018 pentru educatia copiilor. Costul mediu alocat serviciilor de tip Scoala dupa scoala s-a dublat, iar invatamantul derulat online a generat categorii noi…