Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Aiud a inceput o acțiune de regenerare a Parcului Municipal prin plantarea a nu mai puțin de 106 puieți de castan, ulm, stejar roșu, tei, platan, paltin și mesteacan, in cadrul campaniei „Plantam azi, ne bucuram maine”. „Campania „Plantam azi, ne bucuram maine” continua cu o acțiune de regenerare…

- Pana sambata, 14 noiembrie, in municipiul Suceava are loc o campanie de colectare gratuita a deșeurilor electrice și electronice. Va fi organizata și o tombola, iar premiile constau in doua prajitoare de paine, doua lampi LED și doua mixere de bucatarie. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat ca…

- Primaria Municipiului Aiud in parteneriat cu SC GreenDays SA și SC Ecollect Vision SRL va demara o noua acțiune de colectare a deșeurilor electrice și electronice de pe raza municipiului Aiud și din localitațile componente și aparținatoare. Campania va avea loc sambata, 7.11.2020, in intervalul orar…

- Ca urmare a numarului ridicat de cazuri confirmare cu coronavirus in ultimele zile, Primaria Municipiului Aiud a dorit sa vina cu o serie de precizari utile pentru parinții din oraș. „In atenția parinților! Ca urmare a suspendarii cursurilor școlare va reamintim ca: Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 147/2020…

- Ziarul Unirea 3 octombrie 2020: Campanie de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice, in Aiud Intr-o postare pe pagina de socializare Facebook, Primaria municipiului Aiud informeaza cetatenii ca in perioada 3 octombrie 2020, se deruleaza o noua campanie de colectare a deseurilor de…

- In urma solicitarii primite de la SC Ecollect Vision SRL, Primaria Municipiului Sebes informeaza cetatenii ca in perioada 25-26 septembrie 2020, se deruleaza o noua campanie de constientizare si educare a comunitații cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), care include…

- Vineri, 18 septembrie și sambata, 19 septembrie 2020, intre orele 09:00 și 17:00, pe raza municipiului Blaj și a localitaților aparținatoare va avea loc o acțiune de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație. Colectarea va fi efectuata de o firma specializata din…

- Reprezentanții primariei Aiud au anunțat ca o noua platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor a fost recepționata astazi, 15 septembrie 2020, in Piața Agroalimentara „Dr. Constantin Hagea”. „O noua platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor a fost recepționata astazi. Aceasta…