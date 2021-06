“In Your Head” by Bruno Rex & MVRT – lansarea fresh de la inceputul weekendului

Stiri pe aceeasi tema

- Alex Parker, DJ, songwriter și producator, pregatește o noua lansare, pe 28 mai, un single tech-house, I want the money, in colaborare cu artista din L.A., Hera, care va fi disponibil pe toate platformele digitale și promovat la nivel internațional. Piesa și clipul vor fi lansate in parteneriat cu Elrond…

- Beat-uri dinamice și o piesa cu multa energie care suna perfect pentru vara care se apropie ,”Cool Me Down” este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producator de top din Polonia și INNA. “Cool Me Down” este disponibila pe toate magazinele digitale și s-a lansat cu videoclip oficial, regizat…

- „Release Me”, by Bruno Rex feat. Maria Mathea se lanseaza astazi și este o piesa despre libertate, voința și despre propriile capcane. Artiștii au creat un proiect muzical puternic, ademenitor, dar cel mai important, autentic. I’ve been escaping demons that I never knew/ They see me fading at the point…

- Bistrițeanul Marius Varga, ex finalist Next Star originar din Șieu Odorhei, revine pe piața muzicala locala cu o noua piesa de dragoste, intitulata „Murim cate puțin…” Este interpretata alaturi Daiana Costinea și va fi curand lansata și pe Youtube. Tanarul muzician Marius Varga ne-a marturisit ca visul…

- Dupa lansarea piesei Control, Vlad Musta iși continua povestea de dragoste cu Baie in benzina, o melodie indrazneața, ale carei versuri și ritm duc cu gandul la un film de acțiune. “Baie in benzina este continuarea poveștii pe care am inceput-o odata cu lansarea piesei Control. M-am inspirat puțin și…

- Las Olas continua sa surprinda publicul cu seria de remake-uri a unora dintre cele mai tari hituri de pretutindeni. Duo-ul a pregatit pentru fanii muzicii pop și R’n’B un remake dupa „Bleeding Love”, balada de succes compusa de Jesse McCartney ce a cucerit topurile de pretutindeni in 2007. Single-ul…

- Gino Manzotti și Maxx lanseaza un remake al celebrei piese Every breath, in colaborare cu Karla, o artista fresh, care s-a alaturat de curand portofoliului Global Records. Piesa aduce un sound dance și linii vibrante, completate de vocea senzuala a Karlei. “Ne bucura colaborarea cu Karla, o artista…

- La trei zile dupa ce a devenit tata, Smiley iși imparte emoțiile cu cei care-i asculta muzica și lanseaza piesa „Pana la tine”, o declarație de iubire pentru fetița sa. „Inima mi-a zis ca ai sosit/ Cine-s eu sa o contrazic?!/ Ai adus Soarele cu tine,/ Pentru noi e rasarit./ Mi-ai aratat ca pana acum…