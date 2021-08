Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica și ploi torențiale care va afecta aproape toata țara in acest weekend. Vineri, la ora 10.00 a intrat in vigoare o informare meteorologica, in vigoare pana duminica, ora 23.00. In acest interval, instabilitatea atmosferica se va…

- Meteorologii au instituit cod galben de instabilitate atmosferica in peste jumatate de țara, valabil sambata și duminica. O alta avertizare de precipitații vizeaza intreaga țara și este valabila de vineri pana duminica. Informarea meteorologica vizeaza toata țara și este valabila pana duminica, la ora…

- Ploile vor cuprinde aproape intreaga țara, anunța meteorologii care au emis, marți, avertizari Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, averse torențiale, vijelii și grindina. De marți, ora 12.00 pana miercuri la ora 10.00, va fi cod galben in Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru Transilvania si cea mai mare parte a Moldovei, valabila de marți, de la ora 14:00 si pana miercuri la ora 10:00. O avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica a fost emisa pentru jumatatea nordica…

- Meteorologii din cadrul ANM a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica temporar accentuata.In intervalul 29 iunie, ora 12:00 ndash; 29 iunie, ora 22:00, in zona Carpatilor Orientali si in estul Carpatilor Meridionali, precum si in cea mai mare parte a Moldovei, in nord estul Munteniei…

- Meteorologii anunta vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si grindina pana duminica la ora 22:00, 17 judete fiind afectate total sau partial. De asemenea, prognozeaza disconfort termic si instabilitate atmosferica pana in seara zilei de 1 iulie, in toata tara. Din 27 iunie, ora…

- Meteorologii anunta un weekend ploios si dominat de vijelii, averse torentiale si grindina, la nivelul intregii tari. Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de furtuni, valabile pentru sambata si duminica, si o informare de vremea rea la nivel national valabila pana…

- Meteorolodii au emis un nou cod galben de averse, vijelii și grindina. Mai bine de jumatate din țara este vizata de ploi și fenomene extreme INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate:...