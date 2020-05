În weekend, urşii şi-au făcut apariţia în două localităţi din Prahova "Ursii au iesit din hibernare. In acest weekend, jandarmii din cadrul IJJ Prahova, posturile montane Busteni si Cheia, au avut doua interventii la ursi. Prima a avut loc in localitatea Teisani, unde impreuna cu lucratorii parcului Bucov, AJVPS si specialisti din cadrul Universitatii Transilvania Brasov, au intervenit pentru eliberarea unui urs prins intr-un lat in zona impadurita", a precizat IJJ Prahova. Citește și: HARTA infectarilor cu coronavirus in Romania. Pana la data de 1 mai au fost confirmate peste 12.000 de persoane infectate cu COVID-19



