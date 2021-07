Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 290 din 19 iulie 2021 BULETIN DE PRESA Dosare penale pentru mai multi soferi in acest weekend Vineri, 16 iulie a.c., politistii Serviciului Rutier au depistat un sofer conducand sub influenta alcoolului, in urma unui accident rutier.Un barbat de 50 de ani din Bistrita, in timp ce conducea un autoturism…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta. In cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 4 iulie, in jurul orei 14.10, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat de 43 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul…

- Aproape 40 de șoferi din Alba, prinși BAUȚI la volan, in ultima saptamana, de polițiști. S-au intocmit 13 dosare PENALE In 7 zile, polițiștii au depistat 38 de conducatori auto aflați sub influența alcoolului. Poliția atrage atenția asupra riscului reprezentat de conducerea sub influența bauturilor…

- Doi șoferi s-au ales cu dosare penale in cursul zilei de duminica. In ambele situații, polițiștii i-au prins in timp ce conduceau mașini deși in prealabil consumasera bauturi alcoolice. Primul caz s-a inregistrat la Bogdanești, unde oamenii legii au oprit pentru control un autoturism marca VW, ...

- 43 de permise au fost reținute in weekend de Poliția Rutiera. Motivele au fost neacordarea prioritatii de trecere pietonilor si vehiculelor, nerespectarea regulilor privind efectuarea manevrei de depasire si limitelor legale de viteza, dar și conducere sub influența bauturilor alcoolice. In perioada…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta. In cauze, au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 11.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe strada…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti. Soferi fara permis sau cu permisul suspendat, depistati la volan de oamenii legii.La data de 25 mai a.c., in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 10 mai a.c., in jurul orei 03.10, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihail Kogalniceanu din localitatea Vama Veche, fara a poseda permis de…