În weekend instalațiile pe cablu din Poiana Brașov funcționează până la ora 18. Sezonul de schi este prelungit până în 17 aprilie Primaria Brașov, in parteneriat cu Ana Teleferic, va testa posibilitatea extinderii programului de schi dupa ora 16.00, avand in vedere ca este lumina pana mai tarziu. Astfel, in urma discuțiilor dintre cei doi deținatori de sisteme de transport pe cablu, Municipiul Brașov și Ana Teleferic, astazi programul de funcționare al telegondolei și al telescaunului Ruia va fi pana la ora 17.00, iar maine, amandoua vor funcționa pana la ora 18.00. Weekendul urmator, vineri și sambata, programul de funcționare va fi pana la ora 18.00, adica doua ore in plus fața de programul actual. Totodata, avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

