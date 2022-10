Stiri pe aceeasi tema

- In finalul de saptamana trecut, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au depistat in trafic un baimarean avand o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat. „In fapt, polițiștii au oprit in trafic, pe strada Tudor Vladimirescu, din Jibou, un autoturism, condus de un barbat, de 52 de…

- Polițiștii din Salaj au fost sesizați, prin apel 112, de catre un barbat, de 84 de ani, din Romanași, cu privire la faptul ca un tanar de 20 de ani, din comuna Romanași și concubina acestuia, de 18 ani, i-au sustras, prin intrebuințatrea de violențe, un inel din aur pe care il purta pe degetul inelar.…

- Miercuri, 7 septembrie, la ora 16.49, polițiștii din Borșa au oprit pentru control un autoturism condus cu viteza de 82 km/h pe strada Victoriei din oraș. La volan a fost identificat un barbat de 24 de ani din oraș, care emana halena alcoolica. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind…

- Oameni nevinovați bagați in spital de un șofer din Baia Mare care a facut un accident la Șurdești. Polițiștii orașului Baia Sprie au fost sesizați, azi, 3 septembrie, la orele amiezii, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca s-a produs un accident rutier soldat cu victime pe D.J. 184 in localitatea…

- Zilele trecute, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a sesizat Poliția Locala a municipiului cu privire la faptul ca dintr-un apartament din oraș iese un miros insuportabil. Prin urmare un echipaj format din doi polițiști locali a fost direcționat sa identifice proprietarii, aceștia au fost transportați…

- La data de 6 august 2022, in jurul orei 01.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale si Europene, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia, au depistat un barbat, de 53 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Unirii din Alba Iulia, fiind sub influența…

- La data de 4 august 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de barbatul de 32 de ani, din Alba Iulia, care a fost depistat de polițiști, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența alcoolului. Informații de background…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. La data de 30 iulie, in jurul orei 23:15, polițiștii Orașului Buziaș au depistat pe DJ 592 B, in localitatea Nițchidorf, din județul Timiș, un barbat de…