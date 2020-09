În vremurile grele se văd oamenii buni Adrian Secelean Oamenii sunt precum carțile. Unele inșala cu coperțile, altele surprind prin conținut. Trebuie sa ne amintim ca avem prea puțin timp și, de fapt, prea multa bunatate, pentru a ne razbuna ranile. Vrem, nu vrem, viața ne invața sa fim puternici, dar și buni. Nu trebuie sa ingenunchem in fața rautații și ce mai indicat este sa trecem pe langa ea, ca și cum n-ar exista! Oamenii buni sunt din ce in ce mai rari, dar…sunt! Molipsiți-va de la ei!Oamenii dobandesc rautatea din teama, din frustrare, din abandon,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

