Stiri pe aceeasi tema

- Hope, prima sonda interplanetara ce va fi trimisa spre Marte de catre Emiratele Arabe Unite (EAU), este gata pentru lansarea programata in luna iulie, transmite vineri Space.com. Lansarea noii sonde se va produce la mai putin de 1 an dupa o alta borna atinsa de EAU in cursa spatiala: in septembrie…

- Ziarul Unirea Șefa Comisiei Europene: Garantarea libertații de exprimare, esențiala in aceste vremuri incerte. Nu a fost nicicand mai important ca jurnaliștii sa fie in masura sa iși desfașoare liber activitatea Șefa Comisiei Europene: Garantarea libertații de exprimare, esențiala in aceste vremuri…

- Declarație puternica a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in chiar ziua in care la DIICOT a fost inregistrata o sesizare penala a Grupului de Comunicare Strategica impotriva unei televiziuni pentru o infracțiune cuprinsa in partea speciala a Codului Penal: infracțiuni contra siguranței…

- Consiliul orasenesc din Los Angeles a aprobat solicitarea companiei spatiale private SpaceX de a folosi o parte din amenajarile disponibile in portul din Los Angeles pentru a construi subansamble ale navetei spatiale pe care compania lui Elon Musk intentioneaza sa o lanseze spre Marte, transmite joi…

- Compania Airbus va disponibiliza, pana la sfarsitul anului 2021, 2.362 de angajati din mai multe tari, din domeniul industriei militare si spatiale, in contextul amanarii unor contracte, anunța MEDIAFAX.Divizia Airbus pentru industria de aparare si spatiala - Airbus Defence and Space - "a…

- Intalnirea dintre o sonda NASA si un asteroid de la marginea Sistemului Solar ne ofera mai multe informatii despre modul in care se formeaza acesti planetoizi dar si despre formarea planetelor, conform unui material publicat vineri de Space.com. La 1 ianuarie 2019, sonda New Horizons a trecut la doar…

- Compania Eni a descoperit gaz in perspectiva explorarii Mahani, situata onshore, in zona B Concesiunea Sharjah (Emiratele Arabe Unite), relateaza Trend, citand Eni, potrivit en.trend.az.„Mahani-1 a fost forat pana la o adancime de 14.597 de metri masurata. Sonda a fost testata cu debit de…

- Competitia pentru alegerea numelui noului rover pe care NASA il va trimite pe Marte a intrat in linie dreapta, doar 155 de propuneri fiind alese pentru semifinale in cadrul unei preselectii dintre cele 28.000 formulate de elevi din SUA, transmite vineri Space.com. Robotul de peste 1 tona, denumit provizoriu…