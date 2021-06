Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pashinyan a castigat cu o larga majoritate alegerile legislative anticipate, potrivit rezultatelor complete publicate luni, contestate de principalul sau rival, Robert Kocharyan, care a denuntat ''fraude'', relateaza AFP. Partidul Contractul Civil al lui Pashinyan…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat, sambata, drept un „moment istoric” declaratia propusa de G7 despre viitoarele pandemii. Acest document ar trebui sa aiba scopul de a preveni viitoare pandemii. Prin declarație, liderii mondiali iși propun sa reduca intarzierile dezvoltarii de vaccinuri si…

- Facebook a trecut la treaba. IT-istii de la reteaua de socializare au eliminat mai multe retele care incercau sa manipuleze publicul in diverse moduri. Unde isi au originea aceste site-uri? In tari precum Rusia și Iran. Raportul se numește ”Threat Report The State of Influence Operations 2017-2020”…

- Premierul interimar al Armeniei, Nikol Pashinyan, a acuzat joi armata azera de incalcarea frontierei armene intr-o incercare de a cuceri noi teritorii pe fondul reizbucnirii tensiunilor intre cele doua tari, potrivit AFP, anunța Agerpres. 'Aceasta este o infiltrare subversiva', a afirmat premierul…

- Premierul armean, Nikol Pashinyan, a acuzat trupele armatei azere ca au patruns pe teritoriul țarii sale – o noua escaladare a tensiunilor dintre cele doua țari dupa conflictul armat și violențele de anul trecut, relateaza Euronews.

- Militari rusi au ocupat alte doua noi pozitii in sudul Armeniei, la frontiera cu Azerbaidjanul, ca o „garantie suplimentara de securitate” in urma conflictului de anul trecut, au relatat agentiile de presa ruse, citand o declaratie a premierului armean Nikol Pashinyan, potrivit Reuters. Prin aceasta…

- Premierul armean Nikol Pasinian a intrat vineri în carantina înaintea unei vizite pe care o va întreprinde în Rusia saptamâna viitoare si în timpul careia se va întâlni cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP și Agerpres.Aceasta masura ilustreaza…