- Cum ne afecteaza pandemia mai departe? Este, desigur, intrebarea care sta pe buzele tuturor. Deocamdata am ințeles cu toții ca crește gradul de suspiciune, ca relațiile dintre oameni se vor schimba și multe altele. Se pare insa ca situația este mult mai profunda....

- Protopopiatul Medias a donat saptamana aceasta 7000 de lei spitalului municipal pentru a ajuta sistemul sanitar sa faca fata crizei generate de pandemie.Potrivit reprezentantilor Arhiepiscopiei Sibiului, banii vor fi folositi pentru „achizitionarea de echipamente medicale si de protectie necesare…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunta autoritatile vor adopta o noua ordonanta militara in care va fi prevazuta obligativitatea de redeschidere a pietelor, astfel incat micii agricultori sa poata sa isi vanda marfa. Oros spune, de asemenea, ca ministerul de resort a pus la punct o platforma…

SC Drumuri Municipale Timișoara S.A.,companie cu unic actionar Consiliul Local al Municipiului Timisoara, se alatura campaniilor umanitare...

- Alberto Paleari (27 de ani), portarul italian de la Cittadella din Serie B, spune ca nu toți fotbaliștii pot renunța la salarii, precum Cristiano Ronaldo (35 de ani). Pandemia de coronavirus a inceput sa puna presiune financiara pe tot mai multe cluburi de fotbal. Daca unii jucatori au acceptat reducerea…

- Carlo Signorelli, epidemiolog la Milano, a declarat pentru cotidianul Corriere della Sera ca vremea calda din regiunea centru-sud a Italiei impiedica raspandirea virusului cu vitezq din nord. In sprijinul opiniei sale, medicul aduce si cazul Africii. "Africa este exemplu - a avut contacte cu cetatenii…

- Katy Perry si amana nunta din cauza virusului Corona! Se amana si Billboard Music Awards! Katy Perry si Orlando Bloom au ales sa isi amane nunta din cauza pandemiei de Coronavirus. Celebrul actor a spus ca nunta va avea loc in strainatate si nu vrea sa puna pe nimeni in situatia de a calatori acum.…

- In vederea limitarii raspandirii virusului COVID-19, in centrele comerciale București Mall - Vitan și Plaza Romania au fost implementate absolut toate masurile de prevenție indicate de autoritați. Siguranța clienților, a chiriașilor și a intregului personal este o prioritate pentru noi. In ambele…