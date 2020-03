Stiri pe aceeasi tema

- Exploatarea gazelor din Marea Neagra, în cadrul proiectului Neptun, devine incerta daca nu va fi modificata Legea Offshore, a declarat, joi, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, cu ocazia prezentarii rezultatelor financiare pe 2019. Aceasta a mai spus ca abrogarea prevederilor din OUG 114 și…

- Vremea rea pune stapanire si pe alte țari din Europa. In Italia, patru oameni au fost raniti, dupa ce in mai multe regiuni, inclusiv pe versantii din Alpi, rafalele de vant au atins viteze record.

- Datorita ritmului dinamic de dezvoltare a sectorului IT, Chișinaul s-a invrednicit de titlul „orașul anului 2020 din Europa de Sud-Est”. Premiul a fost acordat la o conferința de specialitate ce a avut loc in Polonia.

- In anul 2019, au calatorit 82.820 de turisti romani in Dubai. Aceasta cifra indica o crestere cu 12% fata de anul 2018 si situeaza tara pe loc fruntas in Europa de Est. Astfel, Romania devine tara cu cea mai mare crestere din regiunea estica.

- Dupa aproape o jumatate de secol in UE, 47 de ani mai exact, si la peste 3 ani de la referendumul – gafa al lui David Cameron, referendumul trebuia sa intareasca drumul european al Marii Britanii si postura conservatorilor pro-europeni, la acea vreme, in 2016 – Regatul Britanic paraseste Uniunea Europeana.

- Judecatorii si procurorii brașoveni au iesit, astazi, in fata Tribunalului, in semn de solidaritate cu magistratii polonezi, care vor protesta la Varsovia in legatura cu „incercarile sistematice ale guvernului si legislativului din Polonia de a limita independenta judecatorilor”. Astfel de proteste…

