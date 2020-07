In vizita la un spital Generalul merge in vizita la un spital de campanie: -De ce suferi tinere? -Hemoroizi, sa traiti! -Cunosti tratamentul ? -Pensula cu albastru de metilen, sa traiti! -Ai vreo dorinta? -Mancarea e putina… -Scrie sergent: portie dubla si mai satioasa!La alt pat: -De ce suferi tinere? -Hemoroizi, sa traiti! -Cunosti tratamentul ? -Pensula cu albastru de metilen, sa traiti! -Ai vreo dorinta? -Mi-e dor de acasa. -Scrie sergent: doua saptamani concediu in tara!Si tot asa urmeaza inca vreo cativa pacienti, bolnavi de hemoroizi. Intr-un colt al salonului statea unul pricajit, vai de mama lu: -De ce suferi… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul a avut loc pe 13 iunie, in Fort Myers, iar fata de 17 ani nu a purtat masca și nici nu a respectat distanțarea sociala. Carsyn Leigh Davis suferea de mai multe afecțiuni - obezitate și o afecțiune autoimuna - și a murit pe 23 iunie, dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. De…

- La numai 20 de ani, cu gustul copilariei inca pe buze, Liliana a luat o hotarare neobisnuita. A decis sa infiinteze o companie de servicii funerare. Povestea din spatele acestei decizii caracterizeaza, poate, cel mai bine felul in care se intampla lucrurile la “In Memoriam Funerare”. In iarna anului…

- Emilia, o femeie in varsta de 70 de ani, din Botoșani, diagnosticata cu o forma severa de cancer mamar, a povestit calvarul prin care a trecut ca pacient COVID-19 asimptomatic, intr-un spital din Romania: „Nu au lasat pe nimeni sa se apropie de mine. Nici macar un paznic caruia sa-i fi dat doi lei sa-mi…

- Marcel Pavel a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus! Cantarețul, in varsta de 60 de ani, a fost internat la un spital de boli infecțioase din Capitala, unde a inceput tratamentul, au precizat surse medicale pentru Realitatea PLUS. Alți artiști ar putea fi in pericol, dupa ce au lucrat impreuna.Artistul…

- Pandemia de Covid-19 a luat intreaga lume prin surprindere, insa daca faci parte din grupurile predispuse la complicații, o posibila infectare poate avea efecte mai grave. Fie ca suferi de o afecțiune cronica sau daca varsta te face vulnerabila, trebuie sa știi ca aceasta perioada este foarte delicata.…

- Cunoscutul medic estetician Adina Alberts a explicat cata dreptate a avut președintele SUA in declarațiile sale. ”Trump a școlit, din nou, intreg mapamondul! Poate sunteți la curent cu afirmațiile de vineri ale președintelui SUA, referitoare la posibilitatea de a ne injecta dezinfectanți, și la aceea…

- "TRUMP A ȘCOLIT, DIN NOU, INTREG MAPAMONDUL! Poate sunteți la curent cu afirmațiile de ieri, ale Președintelui SUA, referitoare la posibilitatea de a ne injecta dezinfectanți, și la aceea de a ne trata cu raze luminoase care sa treaca prin noi... Ei bine, exista cel puțin un dezinfectant care…

- O tanara din Deva a lansat un apel disperat pe Facebook pentru ca tatal ei, internat in spital cu coronavirus, sa primeasca ajutor.Ajuns la spital acum trei saptamani, in urma unui accident vascular cerebral hemoragic, barbatul, in varsta de 54 ani, a fost tratat la neurologie și a dat semne de a se…