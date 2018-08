Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel incepe joi un turneu de trei zile in Georgia, Armenia si Azerbaidjan, relateaza dpa preluata de Agerpres. Prima ei oprire in regiunea din sudul Caucazului va fi capitala Georgiei, Tbilisi, unde se va intalni cu premierul Mamuka Bahtadze si cu presedintele Giorgi…

- Romania, alaturi de mai multe tari, aproape toate din NATO si UE, reafirma, la zece ani de la conflictul militar ruso-georgian, sustinerea pentru suveranitatea Georgiei, cerand Rusiei sa anuleze recunoasterea independentei regiunilor separatiste Abhazia si Osetia de Sud."Romania sustine cu…

- "Aceste regiuni fac parte din Georgia. Nu fac parte din Rusia", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert. "SUA continua sa sustina suveranitatea Georgiei si (...) integritatea sa teritoriala in cadrul frontierelor recunoscute international", a adaugat ea."SUA…

- SUA au cerut marti Moscovei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste georgiene a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma cu zece ani si unde mentine o puternica prezenta militara, relateaza AFP. "Aceste regiuni fac parte din Georgia. Nu fac parte din Rusia",…

- Georgia va adera intr-o buna zi la cea mai mare alianta in domeniul securitatii, in pofida unor ambitii separatiste in aceasta fosta republica sovietica, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press, conform News.ro . ”Georgia va deveni un membru NATO”,…

- Republica Moldova condamna decizia regimului din Siria privind recunoașterea "independenței" regiunilor secesioniste Abhazia și Osetia de Sud, considerand-o drept una nelegitima și contrara dreptului internațional.

- "Ministerul Afacerilor Externe condamna recunoasterea de catre Republica Araba Siriana, la 29 mai 2018, a independentei provinciilor georgiene Abhazia si Osetia de Sud. Ministerul Afacerilor Externe reitereaza cu acest prilej pozitia principiala a Romaniei privind sustinerea suveranitatii si integritatii…

- Siria a anuntat luni recunoasterea independentei regiunilor separatiste georgiene Abhazia si Osetia de Sud, recunoscute deja de Rusia in 2008, dupa conflictul de cinci zile cu Tbilisi, declarand ca va stabili relatii diplomatice la nivel de ambasade cu acestea. In replica, Georgia a anuntat ca va rupe…