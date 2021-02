În vizită la părinți - o istorie din viață Imi place sa merg la parinți. - Mama, dar tata unde e? - De dimineața s-a dus sa-mi iau cizmele de pe antresol și a disparut... In apartamentul loc e un pic anii optzeci, rezervație naturala, deși televizorul dupa diagonala e de doua ori mai mare decit al meu. La prinz - pirjoalele de firma ale mamei. Acelea care, in afara de pirjoale, miros și a copilarie. De-a lungul anilor, ele au d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

