- • Miercuri, 25 aprilie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. și cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, au descins la locuințele unor persoane banuite de infracțiuni de criminalitate…

- Peste 1.200 de bistriteni, in special elevi de gimnaziu si de liceu, au trecut luni pragul Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan" din municipiul Bistrita cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, pentru a fi alaturi de militari si pentru a vizita expozitia de tehnica si armament din curtea Batalionului…

- Evenimentele sunt organizate cu prilejul Zilei Forțelor Terestre al caror patron spiritual și ocrotitor este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruința. Evenimentul va fi marcat in toate garnizoanele militare din țara, dar și in teatrul de operațiuni din Afganistan. Militarii…

- Așa dupa cum site-ul www.jurnaluldearges.ro v-a informat, in cadrul unei operațiuni codificata "Operațiune Transilvania" astazi de dimineața in Pitești, au fost arestați afaceristul italian Nicola Inquieto, in varsta de 43 de ani și fratele sau Giuseppe, de 38 de ani , ambii acuzați de asociere de tip…

- Polițiștii clujeni, alaturi de procurorii DIICOT, au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de ioera”La data de 29.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus…

- Ieri, la sediul Bazei 3 Logistica Zargidava din garnizoana Roman s a desfasurat ceremonia de predare primire a comenzii unitatii si a garnizoanei Roman. Noul comandant, colonelul inginer Petre Croitoru a primit Drapelul de lupta de la comandantul Diviziei 2 Infanterie ldquo;Getica", general de brigada…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, astazi, la Bistrița, ca 6.400 de posturi au fost deblocate în Armata Româna, în urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Urmeaza sa fie angajați și 400 de medici și 50 de psihologi. Mihai Fifor a spus, într-o conferința de…

