Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu, fostul secretar general al PSD in epoca Dragnea, s-a aratat trist și ingrijorat dupa ultima vizita facuta lui Liviu Dragnea la inchisoare, spunand ca speranțele multor romani se afla intr-o celula din Penitenciarul Rahova. Ștefanescu a scris pe pagina sa de Facebook ca speranțele…

- „Am promis ca va țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sanatatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus aseara, la telefon, ca nu trebuie sa cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alaturi de el! Am ințeles ca…

- „Am promis ca va țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sanatatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus aseara, la telefon, ca nu trebuie sa cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alaturi de el! Am ințeles ca…

- Liviu Dragnea s-a vindecat de coronavirus in inchisoare. Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, spune despre ex-liderul PSD ca se confrunta cu dureri mari de coloana. Liviu Dragnea este in prezent in spitalul penitenciarului Rahova. „Ieri (joi, 31 decembrie – n.r.) am fost in vizita la Liviu.…

- „Va anunț ca starea de sanatate a lui Liviu Dragnea s-a agravat! Brusc! Cand a fost transferat la spitalul penitenciarului Jilava era asimptomatic. M-a sunat atunci și v-am informat pe toți! De 2 zile nu reușim sa luam legatura cu el, iar cei de acolo refuza sa dea orice explicație familiei, avocatului…

- Liviu Dragnea (58 de ani) a contractat noul coronavirus. Fostul lider PSD a fost transferat de la Penitenciarul Rahova la Spitalul Penitenciar Jilava, unde sunt tratați deținuții infectați cu SARS-CoV-2. Iubita lui Liviu Dragnea, ingrijorata dupa infectarea fostului politician cu noul coronavirus Cu…

- ”In sfarșit! Am vorbit cu Liviu Dragnea! M-a sunat din spitalul penitenciarului Jilava, secția celor infectați de virus, unde a fost transferat cu cateva zile in urma! M-a rugat sa transmit tuturor ca starea sa nu s-a agravat. Cel puțin pana azi! M-a asigurat ca va trece și prin aceasta noua incercare,…

- Condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare, Liviu Dragnea a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava de la inchisoarea Rahova, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. De acolo l-a sunat pe fostul sau coleg de partid, Codrin Ștefanescu. Apar noi informații despre starea de sanatate a fostului președinte…