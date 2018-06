Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a anuntat vineri ca tara sa va expulza mai multi imami finantati din strainatate si va inchide sapte moschei, in scopul de a lupta impotriva ''islamului politic'', relateaza AFP. Aceasta decizie, a precizat Kurz, este legata indeosebi…

- Austria reduce ajutoarele sociale pentru strainii care nu vorbesc engleza sau germana. Aceeasi masura ar urma sa se aplice si in cazul familiilor mari care beneficiaza de asistenta sociala, a anuntat luni guvernul de dreapta din Austria, relateaza DPA. Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar…

- Forta de protectie a frontierelor a Uniunii Europene trebuie sa-si intareasca prezenta in tarile din nordul Africii pentru a-i impiedica pe migranti sa treaca Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, considera cancelarul austriac Sebastian Kurz, transmite duminica dpa. Agentia Frontex a UE ar…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a comparat vineri tratamentul rezervat de Israel palestinienilor din Fasia Gaza cu persecutia evreilor in Europa in perioada nazistilor, transmite AFP. "Nu este nicio diferenta intre atrocitatile suportate de poporul evreu in Europa in urma cu 75 de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri lumii musulmane sa ii sprijine pe palestinieni in fata a ceea ce el numeste ''cruzimea'' Israelului in Fasia Gaza si a criticat dur SUA si ONU in legatura cu zecile de protestatari morti, relateaza Reuters. Intr-un discurs sustinut…

- Cehia, Ungaria si Romania au blocat recent adoptarea unei declaratii europene critice fata de mutarea ambasadei americane la Ierusalim, a afirmat sambata presedintia ceha, relateaza AFP preluata de agerpres. "Republica Ceha a protestat fata de proiectul acestei declaratii", a declarat Jiri Ovcacek,…

- "Premierul israelian nu poate decat sa sprijine aceasta intentie, care este o dorinta pe care eu o consider legitima ca ambasadele sa se mute in Ierusalim pentru ca, oricum, toate intalnirile oficiale au loc acolo si sigur ca apreciaza posibilitatea si si-ar dori ca Romania sa decida lucrul acesta",…

- WWF si Societatea Mondiala pentru Conservarea Sturionilor au lansat recent “Declaratia de la Viena privind conservarea la nivel mondial a sturionilor”. Ziua Mondiala a Pestilor Migratori se sarbatoreste odata la doi ani in data de 21 aprilie cu scopul de a ne reaminti cat de importante sunt apele dulci…