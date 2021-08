Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca partidele din coaliția de guvernare au decis demararea noului Program de Investiții pentru comunitațile locale, care se va derula dupa modelul PNDL, cu un buget multianual de aproape 50 de miliarde de lei. Banii vor fi folosiți, pe 7 ani, pentru proiecte de infrastructura…

- 5 atracții turistice din Republica Moldova vor deveni locații pentru o serie de live set-uri inedite ale celebrului DJ moldovean Andrew Rayel. Acesta va mixa de la inalțime timp de doua ore, iar concertele in aer liber vor fi filmate și, ulterior, promovate pe rețelele sociale. Producțiile video vor…

- Activeaza in domeniul viticulturii de peste 15 ani, iar recent au deschis o crama pentru turisti. Vorbim despre familia Tataru din satul Pitusca, raionul Calarasi, care si-a extins afacerea in toiul pandemiei de COVID-19.

- ???? Continuam dezvoltarea infrastructurii sportive din orașul nostru. Compania Naționala de Investiții a inițiat procedura de licitație pentru construirea bazei sportive de Tip 1 de pe strada Stadionului! Dupa finalizarea

- CARANSEBEȘ – E vorba de bani pentru investiții urgente, necesare bunei funcționari a unitații spitalicești! Proiectul de rectificare a bugetului local a venit peste ordinea de zi, prilej pentru aleșii caransebeșenilor sa ceara lamuriri in privința alocarii banilor pentru spital. Explicațiile au venit…

- Firma sa a reușit in anul 2020 sa aiba un profit dublu fața de cel inregistrat in anul anterior. Astfel, business-ul latifundiarului Isarescu a inregistrat in anul 2020 o cifra de afaceri de peste 5,2 milioane de lei, de la 4,1 milioane lei fața de 2019, și a inregistrat un profit net de 1,8 milioane…

- Protest la Dunarea de Jos. Presedintii Consiliilor Judetene din Galati si Braila au semnat o scrisoare prin care isi arata indignarea fata de modul in care au fost impartite finantarile prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).