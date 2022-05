Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca l a contactat, la nivel de secretar de stat pentru afaceri europene, pe ambasadorul Ungariei in Romania si i a transmis preocuparea fata de declaratia postata vineri, 20 mai, pe Facebook de presedintele Ungariei, Katalin Novak, prin care isi asuma calitatea de…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul roman de Externe l-a contactat pe ambasadorul Ungariei in Romania si i-a transmis preocuparea fata de o declaratie postata vineri pe Facebook de presedintele Ungariei, Katalin Novak, prin care aceasta isi asuma calitatea de „reprezentant al tuturor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri seara, dupa o postare a presedintelui Ungariei, Katalin Novak, conform careia prioritatea sa este sa ii reprezinte pe toti maghiarii, ca, potrivit dreptului international, un stat nu poate sa isi aroge drepturi de orice fel in raport cu cetatenii…

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Katalin Novak a preluat marti presedintia Ungariei de la Janos Ader, relateaza MTI, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Statele Unite sunt favorabile stabilirii unor baze militare americane pe flancul estic al NATO, dar doresc sa evite stationarea permanenta acolo a soldatilor americani, preferand desfasurarea lor prin rotatie, intr-un sistem de rotatii continue ce va insemna de fapt o prezenta permanenta, a declarat…

- Ambasada Rusiei in Romania a anunțat pe Facebook ca a anulat conferința ambasadorului Valeri Kuzmin, programata pentru 31 martie, dupa ce evenimentul ar fi fost boicotat de jurnaliști. Aceștia ar fi trebuit sa trimita intrebarile pana la data de 28 martie și copia actului de identitate, pe adresa Ambasadei.…