ÎN VIȘEU DE SUS – Casă prădată de hoți și un scandal între doi tineri. S-a lăsat cu mașini distruse Doua incidente grave au avut loc intr-o singura zi in orașul Vișeu de Sus. In primul caz, polițiștii din oraș au fost sesizați de catre un barbat, de 49 de ani, din Arad, prin S.N.U.A.U.112, despre faptul ca, persoane necunoscute au patruns in imobilul de domiciliu al mamei sale, de unde au sustras o suma de bani. „Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit faptul ca, in noaptea de 21 spre 22 iulie, persoane necunoscute ar fi intrat in imobil prin forțarea unui geam și ar fi sustras 6.000 de lei. In cauza, polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat”,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

