Efectivele de bovine au scazut foarte mult in ultimii ani, Romania ajungand sa importe cantitați importante de lapte. Crescatorii renunța la animale, deoarece nu mai au furaje, dupa seceta de anul trecut, in contextul in care razboiul din Ucraina a majorat semnificativ prețurile la cereale. Nu in ultimul rand, prețul oferit de procesatori la lapte este sub costurile de producție, ceea ce face creșterea vacilor o activitate nerentabila. In județul Arad, de exemplu, numai intr-un singur an, efectivele de vaci s-au redus cu aproape 10.000 de capete, de la 50.000 animale, la 40.000, dupa cum susține…