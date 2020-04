În vacanță cu șoția ascunsă în... Un italian și soția lui au vrut neaparat sa ajunga, la casa lor de vacanța de pe malul marii. Autoritațile interzisesera insa prezența a doua persoane in aceeași mașina. Barbatul și-a ascuns soția in portbagaj și au plecat impreuna de la locuința lor din localitatea Olbia spre Pittulongu, din Sardinia unde aveau alta locuința, a informat ANSA. Drumul de doar 7,5 kilometri a fost parcurs fara probleme. Odata ajunși la fața locului, cei doi au fost parați de vecini autoritaților. Cei doi soți vor fi amendați pentru incalcarea restricțiilor impuse de autoritați. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

