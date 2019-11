Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de migranti salvati in urma cu cateva zile de doua nave umanitare in Mediterana vor fi primiti de Franta, Germania si Italia, in conformitate cu un pre-acord de repartitie incheiat intre mai multe state europene in Malta, in septembrie, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Apreciem…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vrea sa intensifice controalele aleatorii la granita, informeaza luni dpa potrivit Agerpres. "Securitatea incepe la frontiere", a declarat duminica seara politicianul conservator. Intr-un mesaj pe Twitter, Seehofer a indicat ca va lua masuri…

- Ministerul de Interne a anunțat ca a fost înregistrata o creștere în ceea ce privește numarul infracțiunilor anti-LGBT în ultimii ani, iar figurile politice insista ca este nevoie de mai multe eforturi pentru a combate aceasta tendința, scrie DW. Atacurile care au ca ținte…

- Guvernul a precizat joi ca cele mai multe atacuri sau insulte impotriva migrantilor au avut loc in landul Brandenburg din estul Germaniei, unde 124 de fapte penale au fost inregistrate in afara centrelor de primire a migrantilor in al doilea trimestru al anului.Informatiile au fost facute…

- Aproximativ 356 de imigranți care se afla la bordul navei de caritate Ocean Viking vor fi debarcați în Malta și apoi relocați în mai multe țari europene, inclusiv România, a informat vineri Guvernul maltez, potrivit agenției DPA, citeaza Mediafax.Ocean Viking, operata de organizațiile…

- Este cazul celor 147 de migranți (intre care aproape 30 minori) imbarcați pe nava umanitara a ONG-ului spaniol Procativa Open Arms, aflați de 13 zile in largul insulei italiene Lampedusa, epuizați și extrem de stresați. La ordinul ministrului italian de Interne, Matteo Salvini (liderul extremei drepte…

- Deputatul PNL Matei Dobrovie propune masuri de protecție a cetațenilor pașnici fața de abuzurile forțelor de ordine.„Reprimarea violenta a mitingului diasporei din 10 august 2018 nu poate fi uitata, iar un astfel de eveniment sinistru, cu oameni pașnici batuți și gazați de jandarmi, nu trebuie…