- Duminica seara, in Romania au intrat in vigoare noi restricții concomitent cu prelungirea starii de alerta. La jumatatea lunii martie, țara noastra implinește un an de cand se afla in stare de urgența sau stare de alerta, iar marea problema care insoțește noua serie de restrangere a drepturilor cetațenești…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca autoritațile se pregatesc pentru valul 3 al pandemiei in primul rand prin incercarea a-l evita. Acesta recomanda respectarea masurilor pana cand vom ajunge in situația Israelului, de exemplu, cu destul de mulți oameni…

- O noua evaluare a fost operata astazi, actulizand lista țarilor care nu mai sunt in zona galbena. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis scoaterea Germaniei din zona galbena. Calatorii care vin in Romania din acest stat nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina, anunța CNSU. „Comitetul…

- Aș mai fi putut continua cu exemple de parerologi de pe internet și de la scara blocului, dar nu suporta hartia și spațiul. Pandemia de prostie generata de lipsa de educație este chiar o conspirație mondiala pentru care, ce sa vezi, nu exista niciun vaccin.Comentatori din vocație, gica-contra din pasiune,…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat oficial stare de urgenta in capitala Marii Britanii. Londra se confrunta cu un numar mare de cazuri de COVID-19 si spitalele se lupta sa faca fata fluxului de pacienti. Romania a confirmat astazi primul caz de infectie cu mutatia virusului SARS-CoV-2.

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID subliniaza, vineri, ca nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces ca urmare a imunizarii, care a inceput in Romania pe data de 27 decembrie, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Sondajul de opinie „10 luni de COVID in Romania”, realizat de Institutul Roman pentru Evaluarea si Strategie (IRES), arata ca romanii sunt in continuare ingrijorati de situatia creata in romania de pandemie, tot mai dezamagiti de autoritati si ca au, in general, o atitudine rezervata fata de campania…

- Un numar tot mai mare de romanii par sa se indrepte masiv spre țara, in aceste zile, pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Fenomenul a luat amploare dupa anunțul recent al Comitetului pentru Situații de Urgența, care a scos de pe lista galbena, țari cu numeroase comunitați de romani,…